Болельщики «Интера» призвали Шкриньяра остаться

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр по-прежнему не договорился с клубом о новом контракте.

Ситуация становится всё более напряжённой, поскольку договор словака истекает в июня, на фоне чего интерес к нему со стороны других клубов продолжает расти. Как отмечает журналист Альфредо Педулла, болельщики «нерадзурри» разместили на «Сан-Сиро» баннер с надписью «Шкриньяр – наш капитан, он должен остаться», требуя от клуба заключить новое соглашение с лидером обороны.

Ранее в СМИ сообщили, что «Интер» может прекратить переговоры со Шкриньяром, если тот не определится со своим будущим в ближайшие недели.