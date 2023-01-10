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Чемпионат Италии. Серия А

Болельщики «Интера» призвали Шкриньяра остаться

10 Января 2023 • 23:02 Комментировать
Интер Милан
...
Верона
14.01 22:45

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр по-прежнему не договорился с клубом о новом контракте.

Ситуация становится всё более напряжённой, поскольку договор словака истекает в июня, на фоне чего интерес к нему со стороны других клубов продолжает расти. Как отмечает журналист Альфредо Педулла, болельщики «нерадзурри» разместили на «Сан-Сиро» баннер с надписью «Шкриньяр – наш капитан, он должен остаться», требуя от клуба заключить новое соглашение с лидером обороны.

Ранее в СМИ сообщили, что «Интер» может прекратить переговоры со Шкриньяром, если тот не определится со своим будущим в ближайшие недели.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Шкриньяр
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ИНТЕР МИЛАН ВЕРОНА
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