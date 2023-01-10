Маротта прокомментировал будущее Лукаку и Шкриньяра в «Интере»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о ситуации с Ромелу Лукаку и Миланом Шкриньяром.

Бельгийский нападающий арендован у «Челси» до конца сезона, а словацкий защитник до сих пор не продлил контракт, истекающий в июне.

«Для Ромелу этот сезон складывается тяжело, он прошёл через множество трудностей. Мы надеемся, что в скором времени он будет готов физически и наберёт оптимальную форму, – ответил Маротта, когда его спросили о будущем Лукаку. – Что касается истекающего контракта Шкриньяра, в этом нет никаких проблем. У нас нет крайнего срока для заключения соглашения», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо гендиректора «нерадзурри».