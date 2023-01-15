Лаутаро Мартинес: «Мы должны были выиграть»

В восемнадцатом туре итальянского чемпионата миланский «Интер» обыграл «Верону», забив уже на третьей минуте игры. Гол так и остался единственным, а его автор, аргентинский чемпион мира Лаутаро Мартинес, теперь хочет помочь команде добыть Суперкубок Италии. Матч за него состоится 18 января.

- Мы должны еще многое улучшить, но сегодня надо было побеждать. Они играют по всему полю, мы чуть устали, но взяли три важнейших очка. Я сыграл, стиснув зубы, теперь нас ждет матч за Суперкубок, это финал, это дерби, и это также будет важный матч, в котором хочется принимать участие, - цитирует слова Лаутаро fcinter1908.it.