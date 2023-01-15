Быстрый гол позволил «Интеру» обыграть «Верону»

В 18-м туре Серии А «Интер» играл против одного из аутсайдеров, «Вероны». Уже на третьей минуте Лаутаро Мартинес подкараулил отскок мяча в штрафной и метров с 15 открыл счет. Следующий момент был создан лишь под перерыв, Генрих Мхитарян со средней дистанции из-за рикошета минимально промахнулся. Кристьян Аслани атаковал из-за пределов штрафной, не попал. В целом миланцы были явно сильнее, но быстрый гол однозначно сказался на ходе матча.

В итоге 1:0, «Интер» настиг «Ювентус» на третьем месте, на очко больше у «Милана», на 10 - у «Наполи». «Верона» делит 18-е место.