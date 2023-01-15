Быстрый гол позволил «Интеру» обыграть «Верону»

В 18-м туре Серии А «Интер» играл против одного из аутсайдеров, «Вероны». Уже на третьей минуте Лаутаро Мартинес подкараулил отскок мяча в штрафной и метров с 15 открыл счет. Следующий момент был создан лишь под перерыв, Генрих Мхитарян со средней дистанции из-за рикошета минимально промахнулся. Кристьян Аслани атаковал из-за пределов штрафной, не попал. В целом миланцы были явно сильнее, но быстрый гол однозначно сказался на ходе матча.
В итоге 1:0, «Интер» настиг «Ювентус» на третьем месте, на очко больше у «Милана», на 10 - у «Наполи». «Верона» делит 18-е место.
Протокол игры
|(1:0) Мартинес Лаутаро3'
Онана Андре•Шкриньяр Милан•Ачерби Франческо•Бастони Алессандро•Дармиан Маттео•Димарко Федерико77' (Барелла Николо (77') •Гальярдини Роберто•Чалханоглу Хакан69' (Корреа Хоакин (69') •Мхитарян Генрих77' (Госенс Робин (77') •Джеко Эдин69' (Аслани Кристьян (69') •Мартинес Лаутаро89' (Карбони Валентин (89')
Монтипо Лоренцо•Давидович Павел 49'66' (Ласанья Кевин (66') •Хиен Исак• 53'Чеккерини Федерико•Депаоли Фабио•Дойг Джош80' (Пикколи Роберто (80') •Илич Иван66' (Маньяни Джанджакомо (66') •Тамез Адриен65' (Велозу Мигель (65') •Каллон Яя57' (Сулемана Ибрахим (57') • 90'Лазович Дарко•Джурич Милан II
14 января. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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