Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Быстрый гол позволил «Интеру» обыграть «Верону»

15 Января 2023 • 00:41 Комментировать
Интер Милан
1:0
Верона
окончен

В 18-м туре Серии А «Интер» играл против одного из аутсайдеров, «Вероны». Уже на третьей минуте Лаутаро Мартинес подкараулил отскок мяча в штрафной и метров с 15 открыл счет. Следующий момент был создан лишь под перерыв, Генрих Мхитарян со средней дистанции из-за рикошета минимально промахнулся. Кристьян Аслани атаковал из-за пределов штрафной, не попал. В целом миланцы были явно сильнее, но быстрый гол однозначно сказался на ходе матча.

В итоге 1:0, «Интер» настиг «Ювентус» на третьем месте, на очко больше у «Милана», на 10 - у «Наполи». «Верона» делит 18-е место.

Протокол игры  
Интер Милан1:0Верона
(1:0) Мартинес Лаутаро3'  
Онана АндреШкриньяр МиланАчерби ФранческоБастони АлессандроДармиан МаттеоДимарко Федерико 77' (Барелла Николо ( 77') Гальярдини РобертоЧалханоглу Хакан 69' (Корреа Хоакин ( 69') Мхитарян Генрих 77' (Госенс Робин ( 77') Джеко Эдин 69' (Аслани Кристьян ( 69') Мартинес Лаутаро 89' (Карбони Валентин ( 89')
Запасные: Де Врей СтефанБелланова РаульДзанотти МаттиаБразао ГабриэльКордац АлексКуратоло ДеннисД'Амброзио ДанилоДюмфрис Дензел
Монтипо ЛоренцоДавидович Павел  49' 66' (Ласанья Кевин ( 66') Хиен Исак  53'Чеккерини ФедерикоДепаоли ФабиоДойг Джош 80' (Пикколи Роберто ( 80') Илич Иван 66' (Маньяни Джанджакомо ( 66') Тамез Адриен 65' (Велозу Мигель ( 65') Каллон Яя 57' (Сулемана Ибрахим ( 57'  90') Лазович ДаркоДжурич Милан II
Запасные: Берарди АлессандроТерраччано ФилиппоАнри ТомаКоппола ДиегоБрагантини ДавидеПерилли СимонеГюнтер КорайХуан Кабаль
14 января. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Верона
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Кремонезе Кремонезе
Монца Монца
2
3
2.70 3.35 2.70
Видео
Окончен
Лечче Лечче
Милан Милан
2
2
6.20 4.20 1.55
Видео
Окончен
Интер Милан Интер Милан
Верона Верона
1
0
1.38 5.40 7.40
Видео
15.01.23 в 14:30
Сассуоло Сассуоло
Лацио Лацио
3.70 3.60 2.04
Видео
15.01.23 в 17:00
Удинезе Удинезе
Болонья Болонья
1.80 3.80 4.50
Видео
15.01.23 в 17:00
Торино Торино
Специя Специя
1.70 3.85 5.20
Видео
15.01.23 в 20:00
Аталанта Аталанта
Салернитана Салернитана
1.63 4.30 5.20
Видео
15.01.23 в 22:45
Рома Рома
Фиорентина Фиорентина
1.88 3.60 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Января
01:00 · Италия. Серия А
Дест: «Первый тайм получился не лучшим»
00:41 · Италия. Серия А
Быстрый гол позволил «Интеру» обыграть «Верону»
00:39 · Италия. Серия А
Беннасер: «Хотим Суперкубок»
00:12 · Италия. Серия А
​Беннасер: «Хотели три очка, но плохо начали»
14 Января
23:44 · Италия. Серия А
У Ибрагимовича возникли проблемы
23:33 · Италия. Серия А
Кобелев прокомментировал игру Кварацхелии за «Наполи»
23:30 · Италия. Серия А
Каррера назвал самого сильного российского футболиста, которого видел
23:26 · Италия. Серия А
В Италии «Наполи» уже сравнивают с «Аяксом» Кройфа и «Барселоной» Гвардиолы
23:16 · Италия. Серия А
Пиоли: «В первом тайме наошибались во всём»
22:48 · Россия. Премьер-лига
Юран вспомнил о том, как «Локомотив» отпустил Кварацхелию
22:39 · Италия. Серия А
Радченко прокомментировал игру Кварацхелии в Италии
22:15 · Италия. Серия А
«Интер» - «Верона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:57 · Италия. Серия А
Опять 2:2 - «Милан» не смог обыграть «Лечче»
21:51 · Италия. Серия А
Гаджиев: «У Хвичи большие задатки»
20:40 · Италия. Серия А
Широков пожелал Кварацхелии стать мировой звездой
Все новости
Рекомендуем