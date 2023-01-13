Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги: «В последние месяцы «Интер» достаточно стабилен»

13 Января 2023 • 21:23 Комментировать
Интер Милан
...
Верона
14.01 22:45

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о последних результатах своей команды.

На сегодняшний день «нерадзурри» располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего «Наполи» на десять очков после 17 туров.

«С момента поражения от «Ромы» в октябре нам удалось выиграть семь из девяти матчей в Серии А. Мы проиграли только «Ювентусу», а в матче с «Монцей» была ничья, о которой достаточно сказано, поднимать эту тему мне больше не хочется. В последние месяцы мы довольно стабильны, но мы знаем, что нам нужно продолжать набирать ход», – заявил в интервью клубному каналу «Интера» Индзаги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН ВЕРОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.01.23 в 22:45
Наполи Наполи
Ювентус Ювентус
1.82 3.75 4.50
Видео
14.01.23 в 17:00
Кремонезе Кремонезе
Монца Монца
2.70 3.35 2.70
Видео
14.01.23 в 20:00
Лечче Лечче
Милан Милан
6.20 4.20 1.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Января
21:23 · Италия. Серия А
Индзаги: «В последние месяцы «Интер» достаточно стабилен»
19:33 · Германия. Бундеслига
​Названа трансферная цель «Баварии» слухи
17:40 · Италия. Серия А
​Моуринью дал понять, что он не согласен с директором «Ромы»
17:34 · Италия. Серия А
Пиоли: «Милану» не нужны трансферы
17:29 · Италия. Серия А
​Пиоли высказался о наказании для игроков «Милана»
17:18 · Италия. Серия А
​Дибала: «Благодаря Моуринью я стал чемпионом мира» 2
17:10 · Италия. Серия А
​Лидеры «Милана» разочаровали Пиоли
16:57 · Италия. Серия А
​Спаллетти считает, что Аллегри лукавит
16:16 · Италия. Серия А
Пиоли: «Ориги и Кьяер готовы сыграть с «Лечче»
15:24 · Италия. Серия А
«Интер» предложил «Барселоне» обмен игроками
15:09 · Италия. Серия А
Агенты Шкриньяра завтра в последний раз обсудят с «Интером» новый контракт
13:26 · Италия. Серия А
​«Интер» - «Верона»: прогноз на матч чемпионата Италии – 14 января 2023
13:23 · Италия. Серия А
«Лечче» - «Милан»: прогноз на матч чемпионата Италии – 14 января 2023
13:00 · Италия. Серия А
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на то, что «Ювентус» и «Наполи» обменяются голами в матче Серии A
10:49 · Италия. Серия А
Жиру готов продлить контракт с «Миланом»
Все новости
Рекомендуем