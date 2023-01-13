Индзаги: «В последние месяцы «Интер» достаточно стабилен»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о последних результатах своей команды.

На сегодняшний день «нерадзурри» располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего «Наполи» на десять очков после 17 туров.

«С момента поражения от «Ромы» в октябре нам удалось выиграть семь из девяти матчей в Серии А. Мы проиграли только «Ювентусу», а в матче с «Монцей» была ничья, о которой достаточно сказано, поднимать эту тему мне больше не хочется. В последние месяцы мы довольно стабильны, но мы знаем, что нам нужно продолжать набирать ход», – заявил в интервью клубному каналу «Интера» Индзаги.