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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги: «При здоровом Лукаку «Интер» не растерял бы так много очков в Серии А»

11 Января 2023 • 02:33 Комментировать
Интер Милан
...
Верона
14.01 22:45

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги считает, что команда серьёзно пострадала от отсутствия Ромелу Лукаку в текущем сезоне.

Бельгийский нападающий присоединился к «нерадзурри» летом на правах аренды из «Челси», однако на данный момент сыграл лишь в семи матчах за «Интер».

«Очевидно, что Ромелу очень важен для нас. Летом мы добивались его перехода любой ценой, но затем, к сожалению, случилась самая тяжёлая травма в его карьере. Он хорошо тренировался после ЧМ-2022, но вновь травмировался. Мы сделаем всё, чтобы он набрал форму, ведь нам очень нужны его качества. Думаю, будь Лукаку в оптимальных кондициях в этом сезоне, мы бы не растеряли столько очков в матчах Серии А», – цитирует Football Italia Индзаги.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Ромелу Лукаку
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ИНТЕР МИЛАН ВЕРОНА
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