Индзаги: «При здоровом Лукаку «Интер» не растерял бы так много очков в Серии А»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги считает, что команда серьёзно пострадала от отсутствия Ромелу Лукаку в текущем сезоне.

Бельгийский нападающий присоединился к «нерадзурри» летом на правах аренды из «Челси», однако на данный момент сыграл лишь в семи матчах за «Интер».

«Очевидно, что Ромелу очень важен для нас. Летом мы добивались его перехода любой ценой, но затем, к сожалению, случилась самая тяжёлая травма в его карьере. Он хорошо тренировался после ЧМ-2022, но вновь травмировался. Мы сделаем всё, чтобы он набрал форму, ведь нам очень нужны его качества. Думаю, будь Лукаку в оптимальных кондициях в этом сезоне, мы бы не растеряли столько очков в матчах Серии А», – цитирует Football Italia Индзаги.