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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги: «Удалось сохранить свежесть»

15 Января 2023 • 06:34 Комментировать
Интер Милан
1:0
Верона
окончен

В восемнадцатом туре итальянского чемпионата миланский «Интер» обыграл «Верону», забив уже на третьей минуте игры. Гол так и остался единственным, и наставник «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал события игры, успех в которой позволил нагнать «Ювентус» в борьбе за третье место в турнирной таблице чемпионата.

- Мы провели 120 минут в Кубке, но, тем не менее, сохранили свежесть. Удалось быстро забить, а потом, в конце матча, в сложной ситуации, мы сохраняли уверенность в своих силах, не позволив сопернику создать что-либо путное у наших ворот, - цитирует слова Индзаги fcinter1908.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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