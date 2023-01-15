Симоне Индзаги: «Удалось сохранить свежесть»

В восемнадцатом туре итальянского чемпионата миланский «Интер» обыграл «Верону», забив уже на третьей минуте игры. Гол так и остался единственным, и наставник «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал события игры, успех в которой позволил нагнать «Ювентус» в борьбе за третье место в турнирной таблице чемпионата.

- Мы провели 120 минут в Кубке, но, тем не менее, сохранили свежесть. Удалось быстро забить, а потом, в конце матча, в сложной ситуации, мы сохраняли уверенность в своих силах, не позволив сопернику создать что-либо путное у наших ворот, - цитирует слова Индзаги fcinter1908.it.