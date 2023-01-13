«Интер» предложил «Барселоне» обмен игроками

Миланский «Интер» хочет провернуть обмен с каталонской «Барселоной». По информации от журналиста Херарда Ромеро, «нерадзурри» предложили каталонцам своего полузащитника Марсело Брозовича в обмен на Франка Кесси, который в этом сезоне получает мало игровой практики на «Камп Ноу» и недоволен своим положением.

Пока неизвестно, что на этот счёт думает руководство «Барселоны». Кесси моложе 30-летнего Брозовича на 4 года, поэтому «сине-гранатовые» могут вдобавок попросить от «Интера» небольшую доплату.

Напомним, ранее Кесси выступал за «Милан», который является прямым конкурентом и самым принципиальным соперником «Интера».