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Чемпионат Италии. Серия А

Агенты Шкриньяра завтра в последний раз обсудят с «Интером» новый контракт

13 Января 2023 • 15:09 Комментировать
Интер Милан
...
Верона
14.01 22:45

Представители защитника Милана Шкриньяра сегодня проведут последнюю встречу с руководством «Интера» с целью согласовать новый контракт. По информации от журналиста Алессандро де Феличе, сегодняшние переговоры определят будущее словака.

Напомним, Шкриньяр продолжает находиться на радаре у «ПСЖ». Французский клуб готов предложить защитнику зарплату в два раза больше, чем ему могут дать по новому контракту в «Интере».

Действующее соглашение Милана с «нерадзурри» истекает в конце сезона. Если игрок останется на «Джузеппе Меацца», со следующего сезона именно он станет новым капитаном команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Шкриньяр
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ИНТЕР МИЛАН ВЕРОНА
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