Агенты Шкриньяра завтра в последний раз обсудят с «Интером» новый контракт

Представители защитника Милана Шкриньяра сегодня проведут последнюю встречу с руководством «Интера» с целью согласовать новый контракт. По информации от журналиста Алессандро де Феличе, сегодняшние переговоры определят будущее словака.

Напомним, Шкриньяр продолжает находиться на радаре у «ПСЖ». Французский клуб готов предложить защитнику зарплату в два раза больше, чем ему могут дать по новому контракту в «Интере».

Действующее соглашение Милана с «нерадзурри» истекает в конце сезона. Если игрок останется на «Джузеппе Меацца», со следующего сезона именно он станет новым капитаном команды.