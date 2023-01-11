Кассано: «Индзаги ставит Лукаку в затруднительное положение»

Известный итальянский экс-нападающий Антонио Кассано высказался в защиту форварда «Интера» Ромелу Лукаку.

Арендованный у «Челси» бельгиец испытывает проблемы с травмами на протяжении всего сезона, из-за чего редко появляется на поле.

«Лукаку должен играть с первых минут, а не выходить на замену в концовке. Он не может быстро входить в игру, и Симоне Индзаги ставит его в затруднительное положение, выпуская со скамейки. Такие ходы точно не помогают Лукаку быстрее набрать форму и вернуть уверенность», – цитирует издание TMW Кассано.

В активе Ромелу Лукаку два забитых мяча в семи поединках за «Интер» в текущей кампании.