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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано: «Индзаги ставит Лукаку в затруднительное положение»

11 Января 2023 • 23:13 Комментировать
Интер Милан
...
Верона
14.01 22:45

Известный итальянский экс-нападающий Антонио Кассано высказался в защиту форварда «Интера» Ромелу Лукаку.

Арендованный у «Челси» бельгиец испытывает проблемы с травмами на протяжении всего сезона, из-за чего редко появляется на поле.

«Лукаку должен играть с первых минут, а не выходить на замену в концовке. Он не может быстро входить в игру, и Симоне Индзаги ставит его в затруднительное положение, выпуская со скамейки. Такие ходы точно не помогают Лукаку быстрее набрать форму и вернуть уверенность», – цитирует издание TMW Кассано.

В активе Ромелу Лукаку два забитых мяча в семи поединках за «Интер» в текущей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Антонио Кассано Симоне Индзаги Ромелу Лукаку
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ИНТЕР МИЛАН ВЕРОНА
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