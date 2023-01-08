Кальдирола: «Чуть повезло, но это неважно, мы заслужили»

В семнадцатом туре итальянского чемпионата миланский «Интер» оступился в матче с «Монцей», потеряв два очка. Второй ответный гол «Монца»забила уже в добавленное арбитром время, и отличился Лука Кальдирола - бывший футболист «Интера», числившийся в его составе с 2010 по 2013 год.

- Прекрасный день! Мяч чуть задел Дюмфриза, чуть повезло, но это неважно. Я не хотел праздновать гол, потому что вырос в «Интере», но радость была слишком сильно. Мы сражались за эту ничью до самого конца. Посвящаю гол своей подруге Роберте, а также дочери Камилле, - цитирует слова Кальдиролы fcinter1908.it.