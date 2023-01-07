Лаутаро – самый результативный игрок Серии А наряду с Леау, Осимхеном и Кварацхелией

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес продолжил результативную серию в матчах чемпионата Италии.

Аргентинец поразил ворота «Монцы» на 22-й минуте поединка Серии А. Как отмечает Opta, Мартинес отметился 11-м результативным действием в лиге (восемь голов и три ассиста), сравнявшись по этому показателю с лидерами рейтинга – Рафаэлом Леау («Милан»), Виктором Осимхеном и Хвичей Кварацхелией (оба – «Наполи»). В последних семи матчах форвард «Интера» напрямую поучаствовал в семи голах своей команды (5+2).

Лаутаро Мартинес – лучший бомбардир «нерадзурри» в нынешнем розыгрыше Серии А. Он обошёл Эдина Джеко, на счету которого семь мячей.