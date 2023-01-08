Тренер «Монцы»: «Конечно, мы заслужили ничью»

В семнадцатом туре итальянского чемпионата миланский «Интер» оступился в матче с «Монцей», потеряв два очка. Наставник «Монцы» Раффаэле Палладино считает, что его команда полностью заслужила такой результат. Ранее в этом сезоне «Монца», напомним, обыграла «Ювентус».

- Мы заслужили эту ничью. Наша команда - это группа невероятно мотивированных и сплоченных игроков. Сегодня я чувствую отличную атмосферу в команде. Они заслужили ее. Надеюсь, мои идеи помогли команде. Мы все должны жить одной целью, сплоченность - это истинная сила любой команды, - цитирует слова наставника «Монцы» fcinter1908.it.