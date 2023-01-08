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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» на 90-й минуте отобрала победу у «Интера»

08 Января 2023 • 00:46 Комментировать
Монца
2:2
Интер Милан
окончен

В 17-м туре Серии А «Монца» принимала «Интер». Все голы в этом матче были забиты за 12 минут в начале игры. Алессандро Бастони прорвался по левому краю поля и набросил мяч к дальней штанге, где Маттео Дармиан метко пробил в ближний угол ворот. Тут же Патрик Чиурриа с правого угла штрафной попал в дальнюю часть ворот. Вскоре Лаутаро Мартинес отобрал мяч у защитника у штрафной и повторно вывел «Интер» вперед. Миланцы не раз могли увеличить перевес, но мяч нередко летел мимо. Второй тайм был более спокойным, лишь в концовке Мартинес после отскока запустил мяч в дальнюю штангу. А соперник на это ответил подачей Чиурриа на Луку Кальдиролу, который ударом головой отобрал у «Интера» победу - 2:2.

«Монца» делит 12-е место, а ее противник не смог настичь «Милан» и идет четвертым.

Протокол игры  
Монца2:2Интер Милан
  10'Дармиан Маттео (0:1)
(1:1) Чиурриа Патрик11'  
  22'Мартинес Лаутаро (1:2)
(2:2) Кальдирола Лука90'  
Ди Грегорио МикелеМарлон 46' (Кальдирола Лука ( 46') Мари ПаблоИццо Армандо 88' (Капрари Джанлука ( 88') Биринделли Самуэле 73' (Колпани Андреа ( 73') Аугусто КарлосМачин Хосе 66' (Раноккья Филиппо ( 66') Пессина МаттеоЧиурриа ПатрикМота ДаниПетанья Андреа 66' (Гюткьяр Кристиан ( 66')
Запасные: Leonardo ColomboСоррентино АлессандроБарберис АндреаБондо ВарренВиньято СамуэлеАнтов ВалентинВалоти МатиаКраньо АлессиоКарбони АндреаД'Аллесандро Марко
Онана АндреШкриньяр Милан  88'Ачерби ФранческоБастони АлессандроДармиан Маттео 81' (Госенс Робин ( 81') Димарко Федерико 81' (Дюмфрис Дензел ( 81') Барелла Николо 63' (Гальярдини Роберто ( 63'  77') Чалханоглу Хакан 56' (Лукаку Ромелу ( 56') Мхитарян Генрих  71'Мартинес ЛаутароДжеко Эдин 56' (Аслани Кристьян ( 56')
Запасные: Де Врей СтефанКарбони ВалентинБелланова РаульДзанотти МаттиаКордац АлексД'Амброзио ДанилоХанданович СамирКорреа Хоакин
07 января. Стадион "Ю Повер Стадиум".

 

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