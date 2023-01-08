«Монца» на 90-й минуте отобрала победу у «Интера»

В 17-м туре Серии А «Монца» принимала «Интер». Все голы в этом матче были забиты за 12 минут в начале игры. Алессандро Бастони прорвался по левому краю поля и набросил мяч к дальней штанге, где Маттео Дармиан метко пробил в ближний угол ворот. Тут же Патрик Чиурриа с правого угла штрафной попал в дальнюю часть ворот. Вскоре Лаутаро Мартинес отобрал мяч у защитника у штрафной и повторно вывел «Интер» вперед. Миланцы не раз могли увеличить перевес, но мяч нередко летел мимо. Второй тайм был более спокойным, лишь в концовке Мартинес после отскока запустил мяч в дальнюю штангу. А соперник на это ответил подачей Чиурриа на Луку Кальдиролу, который ударом головой отобрал у «Интера» победу - 2:2.

«Монца» делит 12-е место, а ее противник не смог настичь «Милан» и идет четвертым.