Итальянского арбитра отстранили от футбола на месяц после скандального судейства матча «Монцы» с «Интером»

Скандалом обернулось судейство в матче «Монцы» против «Интера» - Хуан Лука Сакки, по иронии судьбы однофамилец бывшего наставника «Милана» Арриго Сакки, допустил несколько ошибок в пользу «Монцы», приведших к очковым потерям «Интера».

Неважное судейство не сошло Сакки с рук - его отстранили от деятельности как минимум до конца января. Не помогли ему даже извинения, которые после матча он принес «Интеру».

Следующий, восемнадцатый тур итальянского чемпионата начнется в пятницу с главной игры тура - «Наполи» примет дома туринский «Ювентус».