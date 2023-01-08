Индзаги разозлён судейской ошибкой в матче с «Монцей»

Миланский «Интер» не удержал победу над «Монцей» в поединке Серии А.

Встреча завершилась со счётом 2:2. «Нерадзурри» вели вплоть до 93-й минуты, однако пропустили в концовке и потеряли два очка.

Арбитр не засчитал гол Франческо Ачерби, что вызвало массу споров, и рулевой «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ситуацию: «Мы очень злы, потому что всё решила очевидная ошибка. ВАР используется уже пять лет, но такие ситуации до сих пор возникают. Все понимают, что рефери следовало подождать, прежде чем фиксировать фол. На повторах было видно, что игрок «Монцы» столкнулся со своим товарищем, поэтому гол должен был быть засчитан, но судья не смог обратиться к помощи ВАР, так как преждевременно остановил игру», – пожаловался наставник в послематчевом интервью.