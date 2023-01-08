Дзенга: «Палладино и Джилардино впечатлили меня»

Бывший голкипер миланского «Интера» Вальтер Дзенга прокомментировал успехи «Монцы» - эта команда после смены наставника резко прибавила в результатах, обыграла «Ювентус», а в семнадцатом туре добилась ничьей с «Интером». Дзенга воздал должное Раффаэле Палладино, а также новому наставнику «Дженоа» - Альберто Джилардино, который будет пытаться вернуть клуб в элиту итальянского футбола.

- Палладино и Джилардино производят на меня большое впечатление. ни показывают, как простой подход может быть эффективным. Не нужно изобретать велосипед, - цитирует слова Дзенги fcinter1908.it.