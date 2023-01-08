Лаутаро Мартинес: «Я верю в Скудетто»

В семнадцатом туре итальянского чемпионата миланский «Интер» оступился в матче с «Монцей», потеряв два очка. Это стало жестоким разочарованием для команды после того, как ей удалось прервать беспроигрышную поступь «Наполи», однако аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес по-прежнему верит в возможность взять чемпионский титул.

- С личной точки зрения я переживаю прекрасный момент после победы в чемпионате мира. Но сейчас мысли уже об «Интере». Сегодня я зол, мы потеряли важнейшие очки. Но я верю в Скудетто. До него еще много, но мы будем работать. Для победы нужно быть лучше во всех аспектах, - цитирует слова Мартинеса fcinter1908.it.