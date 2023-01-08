Дзенга: «Онана привнёс оптимизм в «Интер»

Бывший голкипер миланского «Интера» Вальтер Дзенга считает, что команда выигрывает от того, что в воротах стоит Андре Онана - камерунский кипер, который перебрался из «Аякса» прошлым летом. За Онана тянется определенный скандальный шлейф, он был дисквалифицирован на длительный период времени, а также устроил «самоволку» в ходе катарского чемпионата мира, самостоятельно покинув сборную Камеруна. Но Дзенга пока что видит лишь хорошие стороны:

- В случае с Онана хорошо то, что у болельщиков появилось такое чувство оптимизма, которое легко доставить новому игроку - достаточно несколько раз удачно сыграть в той или иной ситуации. Новичку прощают на первых порах ошибки, а также повышенно отмечают его успехи, что и происходит с Онана, - цитирует Дзенгу fcinter1908.it.