Индзаги: «Не стоит забывать, что «Интер» обыграл «Наполи» и «Аталанту»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал положение команды в чемпионате после осечки с «Монцей» (2:2).

Упустив победу в концовке матча, «нерадзурри» лишились возможности приблизиться к «Ювентусу» и сравняться по набранным очкам с «Миланом». Отставание от лидирующего «Наполи» составляет семь баллов при матче в запасе у команды Лучано Спаллетти.

«Мы находились в хорошей форме, и сегодняшний результат явно не пришёлся кстати. Теперь нам следует сохранять хладнокровие – не стоит забывать, что ранее мы одержали важные победы над «Наполи» и «Аталантой».

К сожалению, мы растеряли много очков в начале сезона, и теперь нам необходимо компенсировать это», – заявил Индзаги на пресс-конференции.