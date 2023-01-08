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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги: «Не стоит забывать, что «Интер» обыграл «Наполи» и «Аталанту»

08 Января 2023 • 01:54 Комментировать
Монца
2:2
Интер Милан
окончен

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал положение команды в чемпионате после осечки с «Монцей» (2:2).

Упустив победу в концовке матча, «нерадзурри» лишились возможности приблизиться к «Ювентусу» и сравняться по набранным очкам с «Миланом». Отставание от лидирующего «Наполи» составляет семь баллов при матче в запасе у команды Лучано Спаллетти.

«Мы находились в хорошей форме, и сегодняшний результат явно не пришёлся кстати. Теперь нам следует сохранять хладнокровие – не стоит забывать, что ранее мы одержали важные победы над «Наполи» и «Аталантой».

К сожалению, мы растеряли много очков в начале сезона, и теперь нам необходимо компенсировать это», – заявил Индзаги на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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