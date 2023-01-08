Дармиан: «Обидно, но надо смотреть вперёд»

В семнадцатом туре итальянского чемпионата миланский «Интер» оступился в матче с «Монцей», потеряв два очка. Защитник «Интера» Маттео Дармиан, который забил первый гол своей команды в этой игре, заявил, что расстроен неудачей, но, в то же время, не видит смысла возвращаться с переживаниями в прошлое.

- Конечно, я расстроен. Мы в команде сейчас все расстроены. Получить гол на последней минуте всегда неприятно. Но мы должны смотреть не в прошлое - а в будущее. Надо делать правильные выводы и работать над выявленными аспектами, - цитирует слова защитника миланского клуба fcinter1908.it.