«Интер» хочет ускорить переговоры с Джеко по новому контракту

Миланский «Интер» по-прежнему намерен сохранить в команде нападающего Эдина Джеко. По информации от журналиста Марко Контерио, «нерадзурри» намерены в ближайшее время ускорить переговоры с боснийцем по новому соглашению.

Напомним, действующий контракт Джеко с «Интером» рассчитан до конца сезона. К Эдину проявляют интерес в Турции, но приоритетом футболиста является остаться в команде Симоне Индзаги, хотя для этого нужно достичь компромисса по новым условиям зарплаты.

Вчера 36-летний Джеко принёс «Интеру» минимальную победу в важнейшем матче чемпионата Италии против «Наполи». На счету форварда 7 голов и два ассиста в нынешнем розыгрыше Серии А.