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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» хочет ускорить переговоры с Джеко по новому контракту

05 Января 2023 • 15:34 Комментировать
Монца
...
Интер Милан
07.01 22:45

Миланский «Интер» по-прежнему намерен сохранить в команде нападающего Эдина Джеко. По информации от журналиста Марко Контерио, «нерадзурри» намерены в ближайшее время ускорить переговоры с боснийцем по новому соглашению.

Напомним, действующий контракт Джеко с «Интером» рассчитан до конца сезона. К Эдину проявляют интерес в Турции, но приоритетом футболиста является остаться в команде Симоне Индзаги, хотя для этого нужно достичь компромисса по новым условиям зарплаты.

Вчера 36-летний Джеко принёс «Интеру» минимальную победу в важнейшем матче чемпионата Италии против «Наполи». На счету форварда 7 голов и два ассиста в нынешнем розыгрыше Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эдин Джеко
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МОНЦА ИНТЕР МИЛАН
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