Лаутаро Мартинес: «Ошибка арбитра разозлила меня»

В семнадцатом туре итальянского чемпионата миланский «Интер» оступился в матче с «Монцей», потеряв два очка. Много споров вызвал момент с голом Франческо Ачерби, который был отменен, что вызвало протесты миланцев. Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес, автор второго гола «Интера», негодует.

- Я очень зол, после 4-5 лет работы с ВАР совершать такие ошибки... Мы, конечно, тоже хороши, надо было закрывать матч раньше. Мы прекрасно провели первый тайм, а вот во втором, конечно, можно было сыграть и лучше. Ошибка арбитра очень разозлила, мы же слышали в начале сезона, как они заявили, что будут свистеть на три секунды позже, чтобы избежать таких ситуаций, - цитирует Лаутаро fcinter1908.it.