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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» продолжает вести переговоры со Шкриньяром по новому контракту

05 Января 2023 • 11:45 Комментировать
Монца
...
Интер Милан
07.01 22:45

Руководство миланского «Интера» дало понять, что защитник Милан Шкриньяр ещё может остаться в команде, несмотря на истекающий в конце сезона контракт. Генеральный директор «нерадзурри» Джузеппе Маротта рассказал о ходе переговоров со словаком по новому соглашению.

«Мы до сих пор разговариваем со Шкриньяром, он заслуживает быть частью нашего настоящего и будущего. Я всегда остаюсь оптимистом. Мы способны сделать многое, но невозможные вещи нам не по силам. Мы надеемся как можно скорее найти компромисс в переговорах», – цитирует Маротту журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Милан Шкриньяр
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МОНЦА ИНТЕР МИЛАН
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