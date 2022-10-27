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Чемпионат Италии. Серия А

Эранио: «Рано или поздно де Кетеларе покажет себя»

27 Октября 2022 • 23:53 Комментировать
Торино
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Милан
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30.10 22:45

В Италии все чаще слышна критика в адрес бельгийского футболиста «Милана» Шарля де Кетеларе - так, в матче с загребским «Динамо» он вышел на поле в стартовом составе, но сыграл так, что после игры получил от La Gazzetta Dello Sport скромную оценку «пять», что по итальянским меркам считается фактически провалом.

Тем не менее, бывший футболист клуба Стефано Эранио, выступавший за «Милан» в эпоху Фабио Капелло, уверен, что бельгийский созидатель еще покажет себя.

- Жаль, что у де Кетеларе не получается. Я думал, это мог стать его матч. Но, уверен, что рано или поздно он себя все равно покажет, - цитирует слова бывшего футболиста «Милана» и итальянской сборной в интервью pianetamilan.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Эранио Шарль де Кетеларе
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