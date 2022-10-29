«Милан» продлит контракты Жиру и Пиоли

И Стефано Пиоли, и Оливье Жиру останутся с «Миланом» еще как минимум на два года - их контракты, как сообщает La Gazzetta Dello Sport, будут продлены до 2024 года. Новое соглашение с тренером будет подписано во время катарского чемпионата мира, с Жиру - после Мундиаля.

Пиоли работает с клубом с октября 2019 года, при нем «Милан» сперва вернулся в число топ-клубов Италии, а затем, в прошлом сезоне, как раз после прихода летом 2021 года Жиру, стал чемпионом Италии, чего с «Миланом» не случалось с 2011 года. В нынешнем сезоне «Милан» занимает второе место в турнирной таблице после одиннадцати туров, уступая три очка «Наполи».