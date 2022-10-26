Газидис считает, что коронавирусный «локдаун» помог «Милану» вернуться на вершину

Сегодня «Милан» выступает в чемпионате Италии и Лиге чемпионов в качестве обладателя Скудетто, хотя еще несколько лет назад казалось, что клуб все сильнее засасывает в трясину, когда даже место в Лиге Европы казалось пределом мечтаний. Подъем «Милана» начался с приходом в команду Стефано Пиоли, но технический директор клуба Иван Газидис выделил еще один любопытный момент.

- Перед пандемией Covid-19 мы были уже практически на дне. Но именно в ходе пандемии начало что-то меняться, появился пресловутый свет в конце туннеля. Во-первых, тогда были приняты важные решения, а во-вторых, как-то сплотился сам коллектив, он как раз начал лучше знакомиться с новым тренером - Стефано Пиоли. Ему удалось объединить игроков, - цитирует Газидиса ESPN.