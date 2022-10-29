Мальдини поздравил Ребича и Крунича с сотыми матчами за «Милан»

Характерный момент, который показывает атмосферу в нынешнем «Милане» - директор команды Паоло Мальдини нашел время во время очередного сбора в Миланелло для того, чтобы отдельно поздравить Анте Ребича и Раде Крунича с их сотыми матчами в составе клуба.

Это случилось еще в прошлом туре в игре против «Монцы», но Мальдини решил подбодрить игроков накануне их выезда в Турин для матча с «Торино» - и это тоже грамотный ход со стороны легенды «Милана».

- Эти ребята - это ребята дела, а не слова. Потому и я не буду много говорить. Просто поздравлю. Может, другие ребята хотят что-нибудь сказать, - заявил Мальдини во время сбора в Миланелло, его слова цитирует La Gazzetta Dello Sport.