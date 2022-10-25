Капелло: «Де Кетеларе - отличный игрок, но слишком робкий»

Бывший наставник «Милана» Фабио Капелло поделился своим мнением об игре новобранца клуба - Шарля де Кетеларе. Он считает его отличным игроком, но раздосадован некоторой робостью футболиста.

- Я вижу в нем отличного игрока, есть игровые качества, есть вид на поле, отличное видение игры. Но часто он играет медленнее, чем товарищи по команде. Он как-то слишком робок в «Милане», я следил за ним и до «Милана», и в прежней команде он действовал решительнее. Ему нужна психологическая поддержка, и тогда есть все шансы увидеть его превращение в важнейшего игрока, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.