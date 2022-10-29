Кассано: «В Италии Леау делает погоду, но в Лиге чемпионов - нет»

Бывший итальянский нападающий Антонио Кассано прокомментировал выступления Рафаэла Леау, который стал лидером «Милана» и привел команду к чемпионскому титулу. Кассано считает, что Леау должен больше стараться в матчах на европейской арене, где его вклад в результаты команды достаточно скромен, по оценкам Антонио.

- Сейчас я не считаю его одним из лучших в Европе. В Италии да, он делает погоду, а в Лиге чемпионов пока что нет. Посмотрим, что покажет Леау в 1\8 финала, там надо будет стараться больше, - цитирует слова Кассано подкаст его закадычного приятеля Кристиана Виери Bobo TV.