Ибрагимович: «Буду продолжать играть, чтобы увидеть, как далеко я смогу зайти»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о том, когда планирует завершить игровую карьеру. Напомним, что в настоящий момент шведскому футболисту 41 год.

Опытный игрок заявил, что будет продолжать выступать до тех пор, пока находится в хорошей форме и способен показывать результаты.

«Я буду продолжать играть, чтобы увидеть, как далеко я смогу зайти. Я буду продолжать, пока могу показывать результаты. В тот день, когда начну сдавать, я хочу, чтобы люди вокруг меня были честны и сказали мне о том, что я стал хуже. Я хочу быть реалистом», — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что в текущем сезоне Ибрагимович из-за травмы не провёл за «россонери» ни одной официальной игры. Цвета «Милана» шведский форвард защищает с 2020 года. Ранее он также выступал за такие клубы, как «Интер», «Ювентус», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».