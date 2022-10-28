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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович: «Буду продолжать играть, чтобы увидеть, как далеко я смогу зайти»

28 Октября 2022 • 15:35 Комментировать
Торино
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Милан
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30.10 22:45

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о том, когда планирует завершить игровую карьеру. Напомним, что в настоящий момент шведскому футболисту 41 год.

Опытный игрок заявил, что будет продолжать выступать до тех пор, пока находится в хорошей форме и способен показывать результаты.

«Я буду продолжать играть, чтобы увидеть, как далеко я смогу зайти. Я буду продолжать, пока могу показывать результаты. В тот день, когда начну сдавать, я хочу, чтобы люди вокруг меня были честны и сказали мне о том, что я стал хуже. Я хочу быть реалистом», — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.  

Напомним, что в текущем сезоне Ибрагимович из-за травмы не провёл за «россонери» ни одной официальной игры. Цвета «Милана» шведский форвард защищает с 2020 года. Ранее он также выступал за такие клубы, как «Интер», «Ювентус», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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