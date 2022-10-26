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Чемпионат Италии. Серия А

Газидис: «В начале было много дорогостоящих контрактов»

26 Октября 2022 • 22:06 Комментировать
Торино
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Милан
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30.10 22:45

Технический директор «Милана» Иван Газидис рассказал о том, в каком он состоянии принял «Милан» осенью 2018 года, когда перебрался в этот клуб. По его словам, на тот момент «Милан» был переполнен игроками с неоправданно завышенными контрактами.

- Было много дорогостоящих контрактов, дорогих, таких, как Бонуччи. Был контракт Доннаруммы - отличного вратаря, спору нет, но очень дорогого. Некоторые контракты были слишком дорогими по отношению к тому, что давал игрок. Я бы сказал, что таких контрактов было с десяток. Такие вопросы приходилось решать, - цитирует Газидиса pianetamilan.it.

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Милан Иван Газидис
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