Газидис: «В начале было много дорогостоящих контрактов»

Технический директор «Милана» Иван Газидис рассказал о том, в каком он состоянии принял «Милан» осенью 2018 года, когда перебрался в этот клуб. По его словам, на тот момент «Милан» был переполнен игроками с неоправданно завышенными контрактами.

- Было много дорогостоящих контрактов, дорогих, таких, как Бонуччи. Был контракт Доннаруммы - отличного вратаря, спору нет, но очень дорогого. Некоторые контракты были слишком дорогими по отношению к тому, что давал игрок. Я бы сказал, что таких контрактов было с десяток. Такие вопросы приходилось решать, - цитирует Газидиса pianetamilan.it.