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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» активирует опцию продления контракта с Пиоли

27 Октября 2022 • 19:15 Комментировать
Торино
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Милан
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30.10 22:45

«Милан» готовится активировать опцию продления контракта с главным тренером команды Стефано Пиоли. Действующее трудовое соглашение 57-летнего специалиста рассчитано до конца сезона 2022/2023, но у клуба есть возможность пролонгировать договор ещё на один год, что и будет сделано. Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.

Стефано Пиоли принял «Милан» в октябре 2019 года. В прошлом сезоне тренер привёл «россонери» к титулу чемпиона Италии. Для клуба это было первое Скудетто за 11 лет.

Ближайший матч чемпионата Италии «Милан» проведёт в воскресенье, 30 октября, – против «Торино» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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ТОРИНО МИЛАН
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