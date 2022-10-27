​«Милан» активирует опцию продления контракта с Пиоли

«Милан» готовится активировать опцию продления контракта с главным тренером команды Стефано Пиоли. Действующее трудовое соглашение 57-летнего специалиста рассчитано до конца сезона 2022/2023, но у клуба есть возможность пролонгировать договор ещё на один год, что и будет сделано. Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.

Стефано Пиоли принял «Милан» в октябре 2019 года. В прошлом сезоне тренер привёл «россонери» к титулу чемпиона Италии. Для клуба это было первое Скудетто за 11 лет.

Ближайший матч чемпионата Италии «Милан» проведёт в воскресенье, 30 октября, – против «Торино» на поле соперника.