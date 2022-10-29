Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» готовится повторить свой рекорд 1992 года

29 Октября 2022 • 04:49 Комментировать
Торино
...
Милан
1 3.65 X 3.30 2 2.10
30.10 22:45

Ещё два матча в гостях осталось провести «Милану», это будут встречи с «Торино» и «Кремонезе» - и, если подопечные Стефано Пиоли не проиграют в них, то смогут повторить уникальный рекорд 1992 года - пройти календарный год в чемпионате без гостевых поражений.

Такое случалось с «Миланом» лишь раз - как раз в 1992 году, когда командой руководил Фабио Капелло. Та серия, правда, по факту продлилась более двух лет - с сентября 1991 года по октябрь 1993 года.

Сейчас же «Милан» фактически не проигрывает в гостях чуть менее года - в последний раз это случилось 20 ноября 2021 года, «Милан» уступил тогда 3:4 «Фиорентине». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Фабио Капелло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРИНО МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.10.22 в 16:00
Наполи Наполи
Сассуоло Сассуоло
1.38 5.20 8.00
Видео
29.10.22 в 19:00
Лечче Лечче
Ювентус Ювентус
4.60 3.65 1.82
Видео
29.10.22 в 21:45
Интер Милан Интер Милан
Сампдория Сампдория
1.24 6.60 12.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Октября
05:01 · Италия. Серия А
Аллегри: «Ну и что, что вылетели из ЛЧ, кое-кто там вообще не играл восемь лет»
04:49 · Италия. Серия А
«Милан» готовится повторить свой рекорд 1992 года
03:53 · Италия. Серия А
Странный рекорд «Ювентуса» - 26 трофеев за последние 25 лет, но при этом ни одного международного
03:37 · Италия. Серия А
«Милан» продлит контракты Жиру и Пиоли
03:11 · Италия. Серия А
Мальдини поздравил Ребича и Крунича с сотыми матчами за «Милан»
03:02 · Италия. Серия А
Кассано: «В Италии Леау делает погоду, но в Лиге чемпионов - нет»
02:50 · Италия. Серия А
Буффон вспомнил, как «Ювентус» в 2016 году выиграл титул после ужасного начала сезона
28 Октября
22:12 · Италия. Серия А
«Интер» выплатил арендную сумму за Лукаку 1
21:45 · Италия. Серия А
Мари рассказал о самочувствии после ножевого ранения
18:36 · Италия. Серия А
​Малиновский недоволен положением в «Аталанте» слухи
17:08 · Россия. Премьер-лига
В «Аталанте» прокомментировали слухи об интересе к Захаряну 1
16:58 · Италия. Серия А
​«Ювентус» могут наказать за 20 млн «в конверте» для Роналду 1 слухи
16:52 · Италия. Серия А
​У Аллегри спросили, верит ли он в чемпионство
16:48 · Италия. Серия А
​Аллегри рассказал о кадровых проблемах «Ювентуса» 1
16:39 · Россия. Премьер-лига
​В «Милане» ответили на вопрос о Дивееве
Все новости
Рекомендуем