«Милан» готовится повторить свой рекорд 1992 года

Ещё два матча в гостях осталось провести «Милану», это будут встречи с «Торино» и «Кремонезе» - и, если подопечные Стефано Пиоли не проиграют в них, то смогут повторить уникальный рекорд 1992 года - пройти календарный год в чемпионате без гостевых поражений.

Такое случалось с «Миланом» лишь раз - как раз в 1992 году, когда командой руководил Фабио Капелло. Та серия, правда, по факту продлилась более двух лет - с сентября 1991 года по октябрь 1993 года.

Сейчас же «Милан» фактически не проигрывает в гостях чуть менее года - в последний раз это случилось 20 ноября 2021 года, «Милан» уступил тогда 3:4 «Фиорентине».