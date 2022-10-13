​Лукаку ждёт решающих тестов

В пятницу утром Ромелу Лукаку пройдёт серию медицинских тестов. Если результаты будут хорошими, то бельгийский нападающий примет участие в тренировке «Интера». При таком раскладе Лукаку сможет принять участие ближайшей в игре Серии А против «Салернитаны», сообщает Sky Sports Italia.

Также в «Интере» надеются, что в пятницу участие в тренировке примет ещё один нападающий – Хоакин Корреа.

Отметим, что Ромелу Лукаку в последний раз выходил на поле 26 августа, а Хоакин Корреа угодил в лазарет на прошлой неделе.

Напомним, что в среду «Интер» сыграл вничью с «Барселоной» - 3:3 на выезде.