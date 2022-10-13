Маротта: «Если у Шкриньяра те же мысли, что и у нас, он продлит контракт»

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал слухи вокруг будущего защитника Милана Шкриньяра, которого связывают с январским переходом в «ПСЖ».

«Шкриньяр – топ-игрок и настоящий профессионал. Если у него те же мысли, что и у нас, он обязательно продлит контракт. Милан заслужил быть нашим капитаном», – цитирует Маротту итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, контракт Шкриньяра с «Интером» заканчивается в конце сезона. «ПСЖ» рассчитывает заполучить словака зимой всего за 20 миллионов евро. При этом игрок ведёт переговоры с «нерадзурри» о продлении соглашения.