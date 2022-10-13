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Чемпионат Италии. Серия А

Маротта: «Если у Шкриньяра те же мысли, что и у нас, он продлит контракт»

13 Октября 2022 • 11:06 Комментировать
Интер Милан
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Салернитана
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16.10 13:30

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал слухи вокруг будущего защитника Милана Шкриньяра, которого связывают с январским переходом в «ПСЖ».

«Шкриньяр – топ-игрок и настоящий профессионал. Если у него те же мысли, что и у нас, он обязательно продлит контракт.  Милан заслужил быть нашим капитаном», – цитирует Маротту итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, контракт Шкриньяра с «Интером» заканчивается в конце сезона. «ПСЖ» рассчитывает заполучить словака зимой всего за 20 миллионов евро. При этом игрок ведёт переговоры с «нерадзурри» о продлении соглашения.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Милан Шкриньяр
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ИНТЕР МИЛАН САЛЕРНИТАНА
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