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Чемпионат Италии. Серия А

Лукаку вернётся в строй к концу недели

10 Октября 2022 • 22:30 Комментировать
Интер Милан
...
Салернитана
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16.10 13:30

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку близок к восстановлению после травмы.

29-летний форвард, арендованный у лондонского «Челси», угодил в лазарет в конце августа. Изначально планировалось, что бельгиец вернётся на поле в начале октября, однако реабилитация игрока затянулась. Впрочем, по информации La Gazzetta dello Sport, ждать болельщикам «Интера» осталось недолго: Лукаку с высокой вероятностью будет доступен к матчу Серии А против «Салернитаны», который состоится 16 октября.

В среду «нерадзурри» сыграют в Лиге чемпионов против «Барселоны», и Лукаку, как уже сообщалось, не сможет помочь своей команде в этом поединке.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку
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ИНТЕР МИЛАН САЛЕРНИТАНА
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