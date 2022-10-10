Лукаку вернётся в строй к концу недели

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку близок к восстановлению после травмы.

29-летний форвард, арендованный у лондонского «Челси», угодил в лазарет в конце августа. Изначально планировалось, что бельгиец вернётся на поле в начале октября, однако реабилитация игрока затянулась. Впрочем, по информации La Gazzetta dello Sport, ждать болельщикам «Интера» осталось недолго: Лукаку с высокой вероятностью будет доступен к матчу Серии А против «Салернитаны», который состоится 16 октября.

В среду «нерадзурри» сыграют в Лиге чемпионов против «Барселоны», и Лукаку, как уже сообщалось, не сможет помочь своей команде в этом поединке.