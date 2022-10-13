«Интер» проведёт переговоры с агентом Шкриньяра в ближайшие часы

«Интер» вновь попробует договориться с Миланом Шкриньяром о новом контракте.

Ранее между клубом и центральным защитником существовали разногласия по вопросу зарплаты – словак требовал значительно больше, чем предлагало руководство «нерадзурри». Теперь же, как утверждает инсайдер Николо Скира, стороны вот-вот начнут новый этап переговоров. «Интер» предложит Шкриньяру зарплату в размере 6,5 млн евро в год, что с высокой вероятностью удовлетворит 27-летнего центрбека.

Действующий договор Милана Шкриньяра истекает в июне следующего года. Ситуацией намеревались воспользоваться «ПСЖ» и другие клубы, планировавшие купить футболиста зимой по значительно сниженной цене.