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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» проведёт переговоры с агентом Шкриньяра в ближайшие часы

13 Октября 2022 • 01:37 Комментировать
Интер Милан
...
Салернитана
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16.10 13:30

«Интер» вновь попробует договориться с Миланом Шкриньяром о новом контракте.

Ранее между клубом и центральным защитником существовали разногласия по вопросу зарплаты – словак требовал значительно больше, чем предлагало руководство «нерадзурри». Теперь же, как утверждает инсайдер Николо Скира, стороны вот-вот начнут новый этап переговоров. «Интер» предложит Шкриньяру зарплату в размере 6,5 млн евро в год, что с высокой вероятностью удовлетворит 27-летнего центрбека.

Действующий договор Милана Шкриньяра истекает в июне следующего года. Ситуацией намеревались воспользоваться «ПСЖ» и другие клубы, планировавшие купить футболиста зимой по значительно сниженной цене.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Шкриньяр
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ИНТЕР МИЛАН САЛЕРНИТАНА
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