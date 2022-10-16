​Лаутаро Мартинес: «Такова жизнь нападающего»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес на неделе прервал свою голевую засуху, забив «Барселоне» в Лиге чемпионов. В воскресенье аргентинский нападающий снова отличился – он расписался в воротах «Салернитаны». После игры Мартинес дал комментарий.

«Голевая засуха? Такое бывает, такова жизнь нападающего», - сказал Мартинес итальянскому Sky.

«Мы находимся на правильном пути. Мы неудачно начали сезон, потеряли важные очки, но теперь мы открыли новую страницу», - сказал аргентинский футболист.

Следующий матч «Интер» проведёт в субботу, 22 октября, - против «Фиорентины» на поле соперника.