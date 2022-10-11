Госенс покинет «Интер» зимой, клуб уже нашёл ему замену

Защитник миланского «Интера» Робин Госенс с большой долей вероятности покинет «Джузеппе Меацца» в зимнее трансферное окно. Об этом утверждает в социальных сетях итальянский журналист Николо Скира.

Напомним, что в январе 2022 года Госенс перебрался в миланский «Интер» из «Аталанты», но до сих пор так и не смог заиграть на «Джузеппе Меацца». Зимой немец может оказаться в каком-нибудь клубе из Бундеслиги или Английской премьер-лиги. Ранее игрока связывали с леверкузенским «Байером» и «Ньюкаслом».

«Интер» уже нашёл замену Госенсу. В случае ухода немца на «Джузеппе Меацца» прибудет защитник «Вильярреала» Альфонсо Педраса.