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Чемпионат Италии. Серия А

Госенс покинет «Интер» зимой, клуб уже нашёл ему замену

11 Октября 2022 • 09:28 Комментировать
Интер Милан
...
Салернитана
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16.10 13:30

Защитник миланского «Интера» Робин Госенс с большой долей вероятности покинет «Джузеппе Меацца» в зимнее трансферное окно. Об этом утверждает в социальных сетях итальянский журналист Николо Скира.

Напомним, что в январе 2022 года Госенс перебрался в миланский «Интер» из «Аталанты», но до сих пор так и не смог заиграть на «Джузеппе Меацца». Зимой немец может оказаться в каком-нибудь клубе из Бундеслиги или Английской премьер-лиги. Ранее игрока связывали с леверкузенским «Байером» и «Ньюкаслом».

«Интер» уже нашёл замену Госенсу. В случае ухода немца на «Джузеппе Меацца» прибудет защитник «Вильярреала» Альфонсо Педраса.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Вильярреал Альфонсо Педраса Робин Госенс
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ИНТЕР МИЛАН САЛЕРНИТАНА
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