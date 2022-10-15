Дюмфрис назвал первый день в «Интере» кошмаром

Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис рассказал о своих первых впечатлениях от пребывания в миланской команде после перехода из ПСВ летом прошлого года за 13,7 миллионов евро.

«Первый день был кошмаром. Я считал себя профессионалом. Я вышел из отеля, приехал на тренировку, открыл свою сумку и увидел там две левых бутсы…Я подумал: «Боже мой, этого не может быть на самом деле», — сказал Дюмфрис в подкасте The Cor.

В общей сложности за два неполных сезона голландский футболист провёл в составе «Интера» 58 матчей, забив в них семь голов и отдав девять результативных передач. Действующий контракт Дюмфриса с «нерадзурри» рассчитан до лета 2025 года.