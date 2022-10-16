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Чемпионат Италии. Серия А

Наставник «Салернитаны»: «Проиграли, но получили опыт»

16 Октября 2022 • 19:54 Комментировать
Интер Милан
2:0
Салернитана
окончен

В матче десятого тура итальянского чемпионата Серии А «Интер» реабилитировался за последние неудачи, выиграв у «Салернитаны» с преимуществом в два мяча. События игры прокомментировал наставник гостей Давиде Никола. Он считает, что его команда достойно смотрелась, однако уступила из-за разницы в классе.

- Я доволен игрой ребят. Но нам противостоял очень сильный соперник. Мы играли организованно, мотивированно и в ожидании контратак. К сожалению, второй гол стал следствием нашей невнимательности, а ведь перед этим мы также начали оказывать давление на «Интер». В целом, этот матч можно назвать шагом вперед, мы получили важный опыт, - цитирует Николу ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Салернитана Давиде Никола
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