Наставник «Салернитаны»: «Проиграли, но получили опыт»

В матче десятого тура итальянского чемпионата Серии А «Интер» реабилитировался за последние неудачи, выиграв у «Салернитаны» с преимуществом в два мяча. События игры прокомментировал наставник гостей Давиде Никола. Он считает, что его команда достойно смотрелась, однако уступила из-за разницы в классе.

- Я доволен игрой ребят. Но нам противостоял очень сильный соперник. Мы играли организованно, мотивированно и в ожидании контратак. К сожалению, второй гол стал следствием нашей невнимательности, а ведь перед этим мы также начали оказывать давление на «Интер». В целом, этот матч можно назвать шагом вперед, мы получили важный опыт, - цитирует Николу ITASportPress.