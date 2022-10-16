​Индзаги высказался о слухах об увольнении

В последнее время «Интеру» удалось наладить результаты, и давление с Симоне Индзаги спало. Ранее СМИ активно обсуждали его возможное увольнение. Рулевой «нерадзурри» дал комментарий на этот счёт.

«Тренеры всегда находятся в центре внимания. Дела шли не лучшим образом, люди игнорировали два трофея прошлого сезона и оценивали второе место в Серии А с 84 очками как какое-то поражение. Было обидно. Но я всегда старался работать, сохраняя спокойствие. Я понимаю, что давление будет всегда», - сказал Индзаги Sky Sport Italia.

В воскресенье «Интер» обыграл «Салернитану» со счётом 2:0.

«Мы контролировали игру с первой до 94-й минуты. Мы были агрессивны и сосредоточены. Для тренера это очень важно, поскольку после матчей Лиги чемпионов всегда могут возникнуть проблемы с настроем», - сказал Индзаги.