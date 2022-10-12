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Чемпионат Италии. Серия А

​Лукаку вот-вот вернётся в общую группу «Интера»

12 Октября 2022 • 15:55 Комментировать
Интер Милан
...
Салернитана
1 1.30 X 5.50 2 9.50
16.10 13:30

Ромелу Лукаку не поможет «Интеру» в среду вечером в матче Лиги чемпионов против «Барселоны». При этом бельгиец вот-вот вернётся в строй – его возвращение к тренировкам в общей группе ожидается в ближайшие дни, о чём рассказывает Calciomercato. Не исключено, что Лукаку появится на поле уже в матче Серии А против «Салернитаны» 16 октября. Впрочем, Лукаку не хочет форсировать восстановление, держа в уме чемпионат мира в Катаре, который стартует через пять с половиной недель.

Матч «Барселона» - «Интер» стартует 12 октября в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.  

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку
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ИНТЕР МИЛАН САЛЕРНИТАНА
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