​Лукаку вот-вот вернётся в общую группу «Интера»

Ромелу Лукаку не поможет «Интеру» в среду вечером в матче Лиги чемпионов против «Барселоны». При этом бельгиец вот-вот вернётся в строй – его возвращение к тренировкам в общей группе ожидается в ближайшие дни, о чём рассказывает Calciomercato. Не исключено, что Лукаку появится на поле уже в матче Серии А против «Салернитаны» 16 октября. Впрочем, Лукаку не хочет форсировать восстановление, держа в уме чемпионат мира в Катаре, который стартует через пять с половиной недель.

Матч «Барселона» - «Интер» стартует 12 октября в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.