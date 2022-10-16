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Чемпионат Италии. Серия А

Голы Мартинеса и Бареллы позволили «Интеру» обыграть «Салернитану»

16 Октября 2022 • 15:31 Комментировать
Интер Милан
2:0
Салернитана
окончен

В 10-м туре «Интер» играл дома против середняков из «Салернитаны». Команда Симоне Индзаги превзошла противника во всём, включая самое важное, - голы. Уже в дебюте Дензел Дюмфрис обыгрался в стенку и отыграл под удар Лаутаро Мартинеса, который направил мяч в уголок ворот. Перед уходом команд на перерыв пришел звездный час голкиперов, которые отражали всё, что летело в створ. Во втором тайме Мартинес не попал по высоте, а Булайе Диа заставил вратаря «Интера» блеснуть мастерством. Вскоре миланцы забили снова, в контратаке здорово сыграл Николо Барелла - 2:0.

«Интер» набрал 18 очков  и идет на седьмом месте, у противника 10 пунктов.

Протокол игры  
Интер Милан2:0Салернитана
(1:0) Мартинес Лаутаро14'  
(2:0) Барелла Николо59'  
Онана АндреШкриньяр МиланДе Врей СтефанАчерби ФранческоДюмфрис Дензел 89' (Белланова Рауль ( 89') Димарко Федерико 63' (Госенс Робин ( 63') Барелла НиколоЧалханоглу Хакан 89' (Дармиан Маттео ( 89') Мхитарян Генрих 72' (Корреа Хоакин ( 72') Мартинес ЛаутароДжеко Эдин 72' (Аслани Кристьян ( 72')
Запасные: Карбони ВалентинДзанотти МаттиаКордац АлексAleksandar StankovicБастони АлессандроД'Амброзио ДанилоХанданович Самир
Сепе ЛуиджиДьомбер НорбертДанилюк Флавиус  17'Пирола Лоренцо 81' (Самбья Саломон ( 81') Кандрева АнтониоМаццокки Паскуале 81' (Бронн Дилан ( 81') Кулибали ЛассанаДе Вильена Тонни 76' (Бохинен Эмиль ( 76') Кастанос Григорис 60' (Валенсия Диего ( 60') Пёнтек Кшиштоф 60' (Бонаццоли Федерико ( 60') Диа Булайе
Запасные: Ботхейм ЭрикМоток АндрейФиорилло ВинченцоКапецци ЛеонардоБрадарич ДомагойЕрволино Антонио ПиоДе Маттейс Якопо
16 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

Видео

1:0. Гол Лаутаро Мартинеса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Лаутаро Мартинеса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Николо Бареллы (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Николо Бареллы (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Интер Милан Салернитана
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