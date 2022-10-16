Голы Мартинеса и Бареллы позволили «Интеру» обыграть «Салернитану»

В 10-м туре «Интер» играл дома против середняков из «Салернитаны». Команда Симоне Индзаги превзошла противника во всём, включая самое важное, - голы. Уже в дебюте Дензел Дюмфрис обыгрался в стенку и отыграл под удар Лаутаро Мартинеса, который направил мяч в уголок ворот. Перед уходом команд на перерыв пришел звездный час голкиперов, которые отражали всё, что летело в створ. Во втором тайме Мартинес не попал по высоте, а Булайе Диа заставил вратаря «Интера» блеснуть мастерством. Вскоре миланцы забили снова, в контратаке здорово сыграл Николо Барелла - 2:0.
«Интер» набрал 18 очков и идет на седьмом месте, у противника 10 пунктов.
Протокол игры
|(1:0) Мартинес Лаутаро14'
|(2:0) Барелла Николо59'
Онана Андре•Шкриньяр Милан•Де Врей Стефан•Ачерби Франческо•Дюмфрис Дензел89' (Белланова Рауль (89') •Димарко Федерико63' (Госенс Робин (63') •Барелла Николо•Чалханоглу Хакан89' (Дармиан Маттео (89') •Мхитарян Генрих72' (Корреа Хоакин (72') •Мартинес Лаутаро•Джеко Эдин72' (Аслани Кристьян (72')
Сепе Луиджи•Дьомбер Норберт•Данилюк Флавиус• 17'Пирола Лоренцо81' (Самбья Саломон (81') •Кандрева Антонио•Маццокки Паскуале81' (Бронн Дилан (81') •Кулибали Лассана•Де Вильена Тонни76' (Бохинен Эмиль (76') •Кастанос Григорис60' (Валенсия Диего (60') •Пёнтек Кшиштоф60' (Бонаццоли Федерико (60') •Диа Булайе
16 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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