Голы Мартинеса и Бареллы позволили «Интеру» обыграть «Салернитану»

В 10-м туре «Интер» играл дома против середняков из «Салернитаны». Команда Симоне Индзаги превзошла противника во всём, включая самое важное, - голы. Уже в дебюте Дензел Дюмфрис обыгрался в стенку и отыграл под удар Лаутаро Мартинеса, который направил мяч в уголок ворот. Перед уходом команд на перерыв пришел звездный час голкиперов, которые отражали всё, что летело в створ. Во втором тайме Мартинес не попал по высоте, а Булайе Диа заставил вратаря «Интера» блеснуть мастерством. Вскоре миланцы забили снова, в контратаке здорово сыграл Николо Барелла - 2:0.

«Интер» набрал 18 очков и идет на седьмом месте, у противника 10 пунктов.

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