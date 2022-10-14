Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку пропустит ещё неделю из-за мышечной травмы. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что возвращение Лукаку в строй планировалось после международной паузы, но бельгиец не был готов принять участие в последних матчах из-за дискомфортных ощущений.

Летом Лукаку вернулся в миланский «Интер» на правах аренды из лондонского «Челси». Бельгиец успел отметиться одним голом в Серии А, перед тем как получил травму и вылетел на несколько недель.

Ранее ходили слухи, что в следующем сезоне Лукаку может вернуться в «Челси» и попробовать свои силы под руководством Грэма Поттера.