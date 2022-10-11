Иммобиле: «Догнать дель Пьеро по голам – большая гордость»

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле высказался о своём достижении.

Поразив ворота «Фиорентины» (4:0), 32-летний капитан «орлов» забил свой 188-й гол в Серии А, сравнявшись по данному показателю с Алессандро дель Пьеро, Альберто Джилардино и Джузеппе Синьори.

«Дель Пьеро – один из лучших футболистов, догнать его по забитым голам – большая гордость для меня. Рад находиться в десятке лучших бомбардиров за всю историю, но не собираюсь останавливаться на достигнутом – я намерен превзойти показатель дель Пьеро, но, конечно, в любом случае отношусь к нему с огромным уважением.

Я стараюсь становиться лучше с каждым годом, и мне помогают мои товарищи по команде, которые знают, как я играю и где мне удобно получать мяч», – рассказал в интервью Sky Sport Иммобиле.