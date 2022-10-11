Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Тренер «Фиорентины» прокомментировал разгром от «Лацио»

11 Октября 2022 • 08:07 Комментировать
Фиорентина
0:4
Лацио
окончен

«Фиорентина» потерпела разгромное домашнее поражение от римского «Лацио» со счетом 0:4 в матче девятого тура Серии А. После окончания встречи наставник «фиалок» Винченцо Итальяно ответил на вопросы журналистов.

«Мы хорошо начали матч, меня не устроили только последние десять минут. В стартовом отрезке «Фиорентина» могла забить несколько мячей, но не использовала свои моменты. «Лацио» показал, что он сильнее нас. Понимаю огромное разочарование наших болельщиков», - передает слова специалиста Sky Sport Italia.

После девяти туров чемпионата Италии флорентийский коллектив набрал девять очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Фиорентина Винченцо Итальяно
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
08:07 · Италия. Серия А
Тренер «Фиорентины» прокомментировал разгром от «Лацио»
04:46 · Италия. Серия А
Бывший чемпион мира: «Есть чувство, что в «Ювентусе» перестали доверять Аллегри» 1
03:33 · Италия. Серия А
Разгромив «Фиорентину», «Лацио» повторил достижение, в последний раз покорявшееся... «Фиорентине» в 1959 году
03:29 · Италия. Серия А
Иммобиле сыграл свой 300-й матч в Серии А
03:23 · Италия. Серия А
Сарри: «Счёт хорош, но несправедлив по отношению к сопернику»
02:52 · Италия. Серия А
«ПСЖ» готов заплатить 150 млн евро за Леау слухи
01:11 · Италия. Серия А
Иммобиле: «Догнать дель Пьеро по голам – большая гордость»
00:47 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич уступает только двум игрокам в топ-5 лигах по количеству ассистов с начала прошлого сезона
10 Октября
23:58 · Италия. Серия А
Иммобиле сравнялся с дель Пьеро, Джилардино и Синьори по голам в Серии А
23:47 · Италия. Серия А
Аллегри: «Против «Торино» Кьеза не сыграет точно»
23:45 · Италия. Серия А
«Фиорентина» стала очередной командой, попавшей под каток «Лацио»
23:38 · Италия. Серия Б
Де Росси стал тренером СПАЛа
23:02 · Италия. Серия А
Наставник «Маккаби» считает, что «Ювентусу» не повезло в матче с «Миланом»
22:30 · Италия. Серия А
Лукаку вернётся в строй к концу недели
21:45 · Италия. Серия А
Известен диагноз и сроки восстановления Дибалы
Все новости
Рекомендуем