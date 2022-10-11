Тренер «Фиорентины» прокомментировал разгром от «Лацио»

«Фиорентина» потерпела разгромное домашнее поражение от римского «Лацио» со счетом 0:4 в матче девятого тура Серии А. После окончания встречи наставник «фиалок» Винченцо Итальяно ответил на вопросы журналистов.

«Мы хорошо начали матч, меня не устроили только последние десять минут. В стартовом отрезке «Фиорентина» могла забить несколько мячей, но не использовала свои моменты. «Лацио» показал, что он сильнее нас. Понимаю огромное разочарование наших болельщиков», - передает слова специалиста Sky Sport Italia.

После девяти туров чемпионата Италии флорентийский коллектив набрал девять очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А.