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Чемпионат Италии. Серия А

Иммобиле сравнялся с дель Пьеро, Джилардино и Синьори по голам в Серии А

10 Октября 2022 • 23:58 Комментировать
Фиорентина
0:4
Лацио
окончен

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле отметился очередным голом, сравнявшись с тремя знаменитыми голеодорами из прошлого.

Форвард поразил ворота «Фиорентины» в поединке Серии А (4:0), забив на 91-й минуте встречи и установив на табло окончательный счёт. Как отмечает Opta, благодаря сегодняшнему точному удару Иммобиле встал в один ряд с Алессандро дель Пьеро, Альберто Джилардино и Джузеппе Синьори в списке лучших бомбардиров чемпионата Италии за всю историю – все четверо забили по 188 голов и делят между собой девятую строчку.

Чиро Иммобиле стал автором шести голов в девяти встречах нынешнего розыгрыша Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Алессандро Дель Пьеро Альберто Джилардино Джузеппе Синьори Чиро Иммобиле
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