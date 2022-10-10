Иммобиле сравнялся с дель Пьеро, Джилардино и Синьори по голам в Серии А

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле отметился очередным голом, сравнявшись с тремя знаменитыми голеодорами из прошлого.

Форвард поразил ворота «Фиорентины» в поединке Серии А (4:0), забив на 91-й минуте встречи и установив на табло окончательный счёт. Как отмечает Opta, благодаря сегодняшнему точному удару Иммобиле встал в один ряд с Алессандро дель Пьеро, Альберто Джилардино и Джузеппе Синьори в списке лучших бомбардиров чемпионата Италии за всю историю – все четверо забили по 188 голов и делят между собой девятую строчку.

Чиро Иммобиле стал автором шести голов в девяти встречах нынешнего розыгрыша Серии А.