Иммобиле сыграл свой 300-й матч в Серии А

В заключительном матче девятого тура итальянской Серии А римский «Лацио» на выезде разгромил «Фиорентину», забив по два безответных мяча в каждом из таймов игры. Точку в игре поставил Чиро Иммобиле - как мы уже сообщали, этот мяч позволил Чиро войти в десятку лучших бомбардиров в истории чемпионата, и при этом данный матч стал для Иммобиле трехсотым в Серии А.

Он дебютировал в высшей лиге итальянского футбола в марте 2009 года в матче за туринский «Ювентус», причем вышел на замену как раз дель Пьеро - игрока, которого сегодня настиг по количеству голов в Серии А.

В следующем матче итальянского чемпионата Серии А «Лацио» примет дома «Удинезе».